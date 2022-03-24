شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 34 شخصاً بينهم جنديين شمال غرب نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 34 شخصاً على الأقل حتفهم، بينهم جنديين برصاص مسلحين في عدة هجمات شمال غرب نيجيريا.

وقال مفوض الأمن الداخلي بولاية كادونا صموئيل أروان، إن "جنديين في عداد القتلى الـ34" بالإضافة إلى إصابة سبعة آخرين في هذه الهجمات التي شنها مهاجمون مجهولون في أربع قرى تقع في منطقة كاورة.

وأضافت السلطات إنه تم إحراق أكثر من 200 منزل ونحو 30 متجراً خلال أعمال العنف ،مشيرة إلى العمل بالاستعانة بقوات الأمن لإعادة النظام إلى المنطقة.