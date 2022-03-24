الصين تسجل 2054 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الخميس أن الصين سجلت 2054 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 23 مارس (آذار) انخفاضاً من 2667 في اليوم السابق.



وأضافت أن 2010 إصابات من المسجلة محلية مقارنة مع 2591 في اليوم السابق.

واكتشفت معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم جيلين في شمال شرق البلاد.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة بالمرض، وبلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 4638.

وحتى 23 مارس آذار سجل بر الصين الرئيسي 139285 إصابة.