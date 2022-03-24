الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على قرار بشأن أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا اليوم الخميس.



ونظراً للعدد الكبير من المتحدثين، لم يتمكن جميع ممثلي الدول من الحديث أمام أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء.

والقرار المعني هو نص موجه بوضوح ضد روسيا قدمته أوكرانيا ويأمل دبلوماسيون غربيون أن يتم تبنيه بأغلبية كبيرة.

ولكن هناك أيضاً اقتراح نص أكثر حيادية من جنوب أفريقيا لا يذكر موسكو كمعتد، الأمر الذي قد يتسبب في التصويت على المسودة الأولى.

في غضون ذلك، فشلت روسيا الأربعاء في محاولتها لتمرير قرارها الإنساني الخاص بشأن الصراع في أوكرانيا في مجلس الأمن الدولي.

ولم تحصل موسكو على الأصوات التسعة المطلوبة من هيئة الأمم المتحدة المكونة من 15 عضواً لتمرير هذا القرار.

ولم تنضم إلى روسيا سوى الصين للتصويت لصالح النص، وامتنعت الدول الـ 13 المتبقية عن التصويت.