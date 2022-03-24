كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 395 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت كوريا الجنوبية 395 ألفاً و598 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 10 ملايين و822 ألفاً و836 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها صباح اليوم الخميس.

وسجلت الوفيات اليومية رقماً قياسياً جديداً، بلغ 470 حالة، لترتفع الحصيلة إلى 13 ألفاً و902 وفاة.