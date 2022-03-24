وزير الدفاع الليتواني يزور كييف.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أنّ نظيره الليتواني أرفيداس أنوشوسكاس قام بزيارة إلى كييف الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها وزير دفاع إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لهذا البلد قبل شهر.



وقال ريزنيكوف في منشور على فيس بوك "لدينا مساعدة محدّدة للغاية من ليتوانيا. اسمحوا لي أن أذكّركم بأنّ مدينة فيلنيوس (عاصمة ليتوانيا) كانت أول من سلّمنا صواريخ ستينغر، حتّى قبل الغزو الواسع النطاق".

وأضاف "شكراً لأصدقائنا وشركائنا على موقفهم الشجاع".

وليتوانيا، إحدى جمهوريات البلطيق السوفياتية السابقة الثلاث، هي عضو في كلّ من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.