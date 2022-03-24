مسؤول أمريكي يؤكد أن القوات الروسية تراجعت من على حدود كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، الأربعاء، إن القوات الروسية تبعد حوالي 55 كيلومتراً عن وسط مدينة كييف إلى الشرق، بزيادة تتراوح بين 25 و 35 كيلومتراً مقارنة بنفس الموقع أمس.



وأضاف المسؤول أن القوات الروسية لم تقترب من وسط مدينة كييف على طول هذا الخط. ولا تزال على بعد 20-15 كيلومترا من وسط مدينة كييف إلى الشمال الغربي.

وأعلن المسؤول، في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) أن روسيا كثفت من هجماتها في شرق أوكرانيا.