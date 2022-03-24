الارشيف / اخبار العالم

مسؤول أمريكي يؤكد أن القوات الروسية تراجعت من على حدود كييف

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول أمريكي يؤكد أن القوات الروسية تراجعت من على حدود كييف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، الأربعاء، إن القوات الروسية تبعد حوالي 55 كيلومتراً عن وسط مدينة كييف إلى الشرق، بزيادة تتراوح بين 25 و 35 كيلومتراً مقارنة بنفس الموقع أمس.

 

وأضاف المسؤول أن القوات الروسية لم تقترب من وسط مدينة كييف على طول هذا الخط. ولا تزال على بعد 20-15 كيلومترا من وسط مدينة كييف إلى الشمال الغربي.

 

وأعلن المسؤول، في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) أن روسيا كثفت من هجماتها في شرق أوكرانيا.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا