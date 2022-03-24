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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول أمريكي يؤكد أن القوات الروسية تراجعت من على حدود كييف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، الأربعاء، إن القوات الروسية تبعد حوالي 55 كيلومتراً عن وسط مدينة كييف إلى الشرق، بزيادة تتراوح بين 25 و 35 كيلومتراً مقارنة بنفس الموقع أمس.
وأضاف المسؤول أن القوات الروسية لم تقترب من وسط مدينة كييف على طول هذا الخط. ولا تزال على بعد 20-15 كيلومترا من وسط مدينة كييف إلى الشمال الغربي.
وأعلن المسؤول، في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) أن روسيا كثفت من هجماتها في شرق أوكرانيا.