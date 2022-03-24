الرئيس الاوكراني يدعو لمظاهرات عالمية مع مرور شهر على الهجوم الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى خروج مظاهرات في جميع أنحاء العالم اليوم الخميس، مع مرور شهر على بدء هجوم روسيا على جارتها الغربية.



وقال زيلينسكي في رسالة فيديو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس: "تعالوا من مكاتبكم وبيوتكم ومدارسكم وجامعاتكم، تعالوا باسم السلام، تعالوا مع الرموز الأوكرانية لدعم أوكرانيا، لدعم الحرية والحياة، تعالوا إلى ساحاتكم وشوارعكم، واجعلوا أنفسكم مرئيين ومسموعين".

وأضاف أن "روسيا بدأت الحرب ضد الحرية"، موضحاً أن موسكو "تحاول هزيمة حرية جميع الأشخاص في أوروبا، وجميع شعوب العالم".

ولهذا السبب، خلص زيلينسكي إلى القول: "أطلب منكم الوقوف ضد الحرب بدءاً من 24 مارس(أذار) الجاري، أي بعد شهر واحد بالضبط من الغزو الروسي".