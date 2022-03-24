جونسون يؤكد أن بريطانيا ستقدم 6 آلاف صاروخ دفاعي لأوكرانيا

وأشارت الصحيفة إلى أنه بهذه الدفعة الجديدة من الصواريخ تكون بريطانيا قدمت 10 آلاف صاروخ لأوكرانيا.

وأضاف أن ذلك يأتي بجانب دعم مالي بقيمة 25 مليون جنيه استرليني من تمويلات وزارة الخارجية لمساعدة أوكرانيا وجيشها وشرطتها، بحسب صحيفة "غارديان".

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده ستقدم 6 آلاف صاروخ دفاعي جديد بينها أسلحة ذات قدرة انفجار عالية لاوكرانيا.

محمد يوسف

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