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جونسون يؤكد أن بريطانيا ستقدم 6 آلاف صاروخ دفاعي لأوكرانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده ستقدم 6 آلاف صاروخ دفاعي جديد بينها أسلحة ذات قدرة انفجار عالية لاوكرانيا.

 

وأضاف أن ذلك يأتي بجانب دعم مالي بقيمة 25 مليون جنيه استرليني من تمويلات وزارة الخارجية لمساعدة أوكرانيا وجيشها وشرطتها، بحسب صحيفة "غارديان".

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه بهذه الدفعة الجديدة من الصواريخ تكون بريطانيا قدمت 10 آلاف صاروخ لأوكرانيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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