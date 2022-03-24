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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جونسون يؤكد أن بريطانيا ستقدم 6 آلاف صاروخ دفاعي لأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده ستقدم 6 آلاف صاروخ دفاعي جديد بينها أسلحة ذات قدرة انفجار عالية لاوكرانيا.
وأضاف أن ذلك يأتي بجانب دعم مالي بقيمة 25 مليون جنيه استرليني من تمويلات وزارة الخارجية لمساعدة أوكرانيا وجيشها وشرطتها، بحسب صحيفة "غارديان".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بهذه الدفعة الجديدة من الصواريخ تكون بريطانيا قدمت 10 آلاف صاروخ لأوكرانيا.