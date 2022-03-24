رئيس وزراء جامايكا يبلغ الأمير البريطاني وليام أن بلده يريد الاستقلال.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

قال أندرو هولنس رئيس وزراء جاميكا للأمير البريطاني وليام وزوجته كيت أن بلده يريد أن يصبح "مستقلا"، وأن يعالج القضايا "المعلقة"، وذلك بعد يوم من مطالبة محتجين المملكة المتحدة بدفع تعويضات عن العبودية.



وصل وليام وزوجته إلى جامايكا يوم الثلاثاء في إطار زيارة تستمر أسبوعاً لمستعمرات بريطانية سابقة في منطقة الكاريبي.

وفي كلمة ألقاها الأربعاء لم يتطرق وليام لدعوات منادية باستقلال البلاد عن التاج البريطاني.

تأتي هذه الزيارة بعد أربعة شهور من إعلان باربادوس استقلالها كجمهورية عن التاج البريطاني، وهي خطوة بدأت جامايكا تدرسها.

وقال هولنس أثناء التقاط صور مع وليام وكيت "هناك أمور عالقة هنا كما ترون".

وأضاف "لكن جامايكا كما سترون بلد فخور للغاية... ونحن نمضي قدماً. ونعتزم... تحقيق طموحنا الحقيقي بأن نصبح بلداً مستقلاً ومتطوراً على نحو كامل ويتسم بالرخاء".

وتجمع العشرات يوم الثلاثاء أمام المفوضية السامية البريطانية في كينجستون وأنشدوا ورفعوا لافتات تطالب بريطانيا بالاعتذار عن العبودية.

وذكرت حكومة جامايكا في العام الماضي أنها ستطالب بريطانيا بتعويض عن النقل القسري لنحو 600 ألف أفريقي للعمل في مزارع قصب السكر والموز التي حققت ثروات للبريطانيين ملاك العبيد.