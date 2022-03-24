شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تتسلم قائمة بدبلوماسيين أمريكيين "غير مرغوبين" بموسكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الخارجية الأمريكية، تلقي سفارتها في موسكو، قائمة دبلوماسيين أعلن أنهم "أشخاص غير مرغوب بهم" من نظيرتها الروسية.



وقررت روسيا طرد دبلوماسيين أمريكيين رداً على طرد واشنطن 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان الأربعاء.

وذكر بيان الخارجية "في 23 مارس/آذار، تم تسليم مذكرة تضم لائحة بأسماء الدبلوماسيين الأمريكيين الذين أعلن أنهم (أشخاص غير مرغوب فيهم) إلى رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الروسية".

ويأتي هذا القرار رداً على طرد واشنطن دبلوماسيين من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحسب المصدر.

وأضاف البيان أن "الجانب الأمريكي أُبلغ بشكل حازم أن أي عمل عدائي تقوم به الولايات المتحدة ضد روسيا سيقابل برد حازم ومناسب".

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تلقي قائمة الأسماء التي أعدتها موسكو.

وقال المسؤول إن هذا التدبير هو "أحدث خطوة غير مفيدة وغير بناءة تتّخذها روسيا على صعيد علاقاتنا الثنائية. نطالب الحكومة الروسية بوضع حدّ لعمليات الطرد غير المبرّرة لدبلوماسيين وموظفين أمريكيين".

وتابع: "الآن وأكثر من أي وقت مضى من الضروري أن يكون لبلدينا الطاقم الدبلوماسي اللازم من أجل تسهيل التواصل بين حكومتينا".

وكانت الولايات المتحدة طردت مطلع مارس/آذار الجاري، على خلفية أزمة مفتوحة مع روسيا بشأن أوكرانيا، 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة، بتهمة "التجسس".

وجاء في بيان للمتحدثة باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أوليفيا دالتون أنّ "الولايات المتحدة أبلغت الأمم المتحدة والبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة بأنّها باشرت إجراءات طرد 12 عميل استخبارات في البعثة الروسية استغلوا" صفتهم الدبلوماسية في الولايات المتحدة لكي يمارسوا "أنشطة تجسّس على أمننا القومي".

وندّد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف حينها بـ"نهج عدائي" أمريكي ضد بلاده، مبديا "خيبة أمل كبيرة" إزاء ممارسات الإدارة الأمريكية و"رفضا مطلقا" لها.

وتعلن الولايات المتحدة الخميس "مجموعة من العقوبات تشمل في الوقت نفسه شخصيات سياسية" و"ممولين" روسا، وفق ما صرح الأربعاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان الذي يرافق الرئيس جو بايدن إلى أوروبا.

ويتوجه بايدن إلى بروكسل للمشاركة في قمة يعقدها حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لمناقشة الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ساليفان للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: إن الحلفاء الغربيين يسعون أيضا "للتنسيق بشأن تطبيق العقوبات كي يتسنى التعامل مع جهود روسية للالتفاف على العقوبات بشكل فاعل".

وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على موسكو وعدد من الشخصيات الروسية منذ أن قرر الرئيس فلاديمير بوتين بدء عملية خاصة في أوكرانيا قبل شهر.

كما فرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على رومان أبراموفيتش، صاحب نادي تشيلسي لكرة القدم، لكن الولايات المتحدة امتنعت عن ذلك.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من بايدن عدم فرض عقوبات على أبراموفيتش، معتبرا أن الملياردير الروسي قد يؤدي دورا في التوصل لاتفاق سلام مع موسكو.