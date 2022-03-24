العقود الآجلة للخام الأمريكي تهبط أكثر من دولار إلى 113.58 دولار للبرميل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

هبطت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي، اليوم الخميس، أكثر من دولار إلى 113.58 دولار للبرميل.



وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا بأكثر من دولار إلى 120.59 دولار للبرميل.

يؤثر تقرير مخزونات النفط الخام الأمريكي، على أسعار النفط، وبالتالي على التضخم، والمؤشرات الرئيسية الاقتصادية الأخرى.

ويحدد تقرير مخزونات النفط الخام الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عدد براميل النفط الخام التي تخزنها الشركات الأمريكية.

وأكد خبراء سوق النفط، والطاقة، الدوليين، أن سبب تأثير مخزونات النفط الأمريكية، على أسعار النفط، يعود إلى أن أمريكا هي أكثر دول العالم استهلاكا للنفط.

وأضاف الخبراء، أن أمريكا تستهلك كمية تبلغ نحو 19.7% من حجم الاستهلاك العالمي سنويا، لهذا يؤثر أى تغيير في مخزوناتها من الخام على أسعار النفط، والتضخم، وباقي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

ولفت الخبراء إلى أن الولايات المتحدة أيضا، هي أكبر منتج للنفط في العالم، لهذا يؤثر تغير مخزونات الشركات الأمريكية، في المعروض من النفط بالأسواق، وبالتالي أسعار النفط.