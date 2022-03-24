واشنطن تعلق على طرد دبلوماسييها من موسكو.. “أحدث خطوة غير مفيدة”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 07:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - مارس - 2022 4:37 صباحًا

اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن قرار السلطات الروسية بطرد دبلوماسيين أمريكيين من موسكو هو “أحدث خطوة غير مفيدة وغير مثمرة لروسيا في علاقاتها الثنائية” مع واشنطن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس في بيان للوزارة أن السفارة الأميركية في موسكو تلقت قائمة بالدبلوماسيين الذين أعلنوا “أشخاصا غير مرغوب فيهم” من وزارة الخارجية الروسية.

ودعت الخارجية الأميركية “الحكومة الروسية إلى إنهاء عمليات الطرد غير المبررة للدبلوماسيين والموظفين الأميركيين، مضيفة أن “الآن، أكثر من أي وقت مضى، من الأهمية بمكان أن يكون لدى بلداننا الموظفين الدبلوماسيين اللازمين لتسهيل التواصل بين حكوماتنا”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، قد أعنت أنها ستطرد دبلوماسيين أمريكيين من البلاد.

وجاء قرار موسكو ردا على طرد واشنطن 12 عضوا من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة مطلع مارس، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان.

وندّد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف حينها بـ”نهج عدائي” أميركي ضد بلاده، مبديا “خيبة أمل كبيرة” إزاء ممارسات الإدارة الأميركية و”رفضا مطلقا” لها.