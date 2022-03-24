شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موارد اتحاد الكتاب فى القانون.. رسوم القيد والاشتراكات أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف اتحاد الكتاب للعمل على تمكين الكتاب فى مجالات الإنتاج الفكرى فى الآداب فى جمهورية مصر العربية، من أداء رسالتهم فى بناء المجتمع الجديد وفى تحقيق الوحدة العربية الشاملة وفى الإسهام فى إقرار السلام العالمى وإثراء الحضارة الإسلامية.

وفيما يلى نستعرض موارد الاتحاد وفقا لما ورد فى قانون اتحاد الكتاب.

ووفقا للقانون

تتكون موارد الاتحاد من:

( أ ) رسم القيد فى جدول الاتحاد.

(ب) الاشتراكات السنوية للأعضاء.

(جـ) التبرعات والهبات والوصايا.

(د) الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات والهيئات العامة.

(هـ) عائد استثمار أموال الاتحاد.

(و) نسبة مقدارها 5% (خمسة فى المائة) من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكرى التى سقط عنها حق المؤلف.

(ز) نسبة مقدارها 2% مما يتقاضاه المؤلفون عن أعمالهم الأدبية ومصنفاتهم الفنية المكتوبة التى ينشرها أو يقدمها لهم القطاع العام أو الخاص سواء كان بطريق الطبع أو العرض أو السينما أو المسرح أو الإذاعة أو التليفزيون.

(ح) رسم التمغة الخاصة باتحاد الكتاب على الطلبات المقدمة إليه، وعلى العقود التى يبرمها المؤلفون بشأن مصنفاتهم طبقا للفئات المبينة فى المادة السابعة من هذا القانون.

(ط) الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس الاتحاد وتكون جائزة قانونا.