7 موارد يحددها القانون لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. تعرف عليها

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رقم 146 لسنة 2021 موارد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى 7 نقاط رئيسية فى مقدمتها ما تخصصه الدولة فى المولزنة العامة وحصيلة الغرامات التى يفرضها القانون، وحصيلة إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة ( 8 ) لتقضي بأن تتكون موارد الجهاز مما يلى:

1 - ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات

2– حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير.

3 - القروض والمنح والتبرعات والهبات التي يبرمهـا أو يقبلهـا مجلس الإدارة، والمنـح والإعانات والهبـات الأخـرى التى توجهها الاتفاقات الدولية.

4 - حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية. مشروعات الجهاز.

5- حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.

6 - عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها.

7 - أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقا لأغراض إنشائه