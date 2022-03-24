امتحانات الثانوية في المدارس الحكومية المجهزة فقط.. إيضاحات عاجلة من التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي إن وزارته تسعى إلى تقديم امتحانات إلكترونية ناجحة دون غش أو اعتماد على عنصر بشري في عملية التصحيح.

وفي بيان عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، قدم الوزير عددًا من الملاحظات بشأن التدريب الذي أجري للصف الأول الثانوي على المنصة الإلكترونية للمتحانات في الفترة من 20-22 مارس الجاري. إذ أوضح أن "الوزارة حللت هذه التجربة من جميع النواحي حول الجمهورية لأننا نسعى إلى:

١- امتحانات إلكترونية ناجحة بنسبة 100% رغم صعوبة الهدف.

٢- تصحيح إلكتروني بدون عنصر بشري.

٣- امتحان إلكتروني بنظام الكتاب المفتوح.

٤- امتحان إلكتروني بدون استخدام شبكات الإنترنت.

٥- امتحان إلكتروني بدون غش إلكتروني لضمان العدالة بين الطلاب وتحقيق هيبة الامتحان وجودته والتخلص من ظاهرة التظلمات وقضايا المحاكم".

كما أشار الوزير إلى إضافة الكتاب المدرسي كمرجع من داخل منصة الامتحان، ولن يستمر الاعتماد على ورقة مفاهيم. مؤكدًا أن امتحانات الثانوية العامة ستتم من لجان موجودة بالمدارس الحكومية المجهزة فقط.

وقد لفت الوزير أيضًا إلى العمل على تيسير أداء الامتحان من "المدارس الخاصة"، بنفس مستويات نجاح المدارس الحكومية المجهزة. ذلك رغم الاعتماد على الشبكات في هذه الحالة. و"لكن نفعل ذلك من أجل امتحانات سنوات النقل وليس الثانوية العامة ولكي نحكم السيطرة على كل السيناريوهات".

وكذلك أعلن الوزير عن دراسة تنفيذ تدريب مشابه للصفين الثاني والثالث الثانوي خلال شهر رمضان.