شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا.. إجلاء 4500 من عدة مدن اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون أوكرانيون إن 4500 شخص تمكنوا من الخروج من المناطق المحاصرة من قبل الجيش الروسي يوم الأربعاء.

وغادر غالبيتهم، أي ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص، مدينة ماريوبول الساحلية إلى زاباروجيا بوسائل نقل خاصة، حسبما قال نائب رئيس المكتب الرئاسي، كيريلو تيموشينكو، على قناة إخبارية على تليجرام.

كما تم إجلاء مدنيين من بلدة هوليابول ومنطقة لوهانسك وثلاث قرى في منطقة كييف.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الميجور جنرال الروسي ميخائيل ميزينتسيف قوله إنه تم إجلاء نحو 8500 من سكان ماريوبول دون مشاركة قيادة كييف.

وتلقي روسيا وأوكرانيا باللوم بشكل روتيني على بعضهما البعض عندما لا تعمل الممرات الإنسانية.

وتم إجلاء نحو 180 من سكان قريتين في منطقة بلجورود على الحدود الأوكرانية مع روسيا مساء الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية نقلا عن مسؤول محلي.