عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد شهر من الحرب.. زيلينسكي ينقل المعارك لعواصم العالم

الخميس 24 مارس 2022

الخليج 365

حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، شعوب العالم على التظاهر في الشوارع ضدّ الغزو الروسي لبلاده.



ودعا زيلينسكي في تسجيل فيديو تحدّث فيه بالإنجليزية إلى رفع الشعارات الأوكرانية دعماً لأوكرانيا ودعماً للحرية وللحياة.

وأضاف: "انزلوا إلى ساحاتكم، إلى شوارعكم، أظهِروا أنفسكم وأسمِعوا أصواتكم".

وفي خطاب مفعم بالعواطف عشية ذكرى مرور شهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حضّ زيلينسكي شعوب العالم على الوقوف ضدّ الحرب اعتباراً من 24 مارس، لإظهار معارضتهم للحرب الروسية.

وقال زيلينسكي: "عبّروا عن مواقفكم، اخرجوا (إلى التظاهر) من مكاتبكم من منازلكم من مدارسكم ومن جامعاتكم، اخرجوا باسم السلام".

وتابع: "على العالم أن يوقف الحرب".

ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا اليوم الخميس.

ونظرا للعدد الكبير من المتحدثين، لم يتمكن جميع ممثلي الدول من الحديث أمام أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء.

والقرار المعني هو نص موجه بوضوح ضد روسيا قدمته أوكرانيا ويأمل دبلوماسيون غربيون أن يتم تبنيه بأغلبية كبيرة.

ولكن هناك أيضا اقتراح نص أكثر حيادية من جنوب أفريقيا لا يذكر موسكو كمعتد، الأمر الذي قد يتسبب في التصويت على المسودة الأولى.

في غضون ذلك، فشلت روسيا الأربعاء في محاولتها لتمرير قرارها الإنساني الخاص بشأن الصراع في أوكرانيا في مجلس الأمن الدولي.

ولم تحصل موسكو على الأصوات التسعة المطلوبة من هيئة الأمم المتحدة المكونة من 15 عضوا لتمرير هذا القرار.

ولم تنضم إلى روسيا سوى الصين للتصويت لصالح النص. وامتنعت الدول الـ 13 المتبقية عن التصويت.