الدولة تشجع معالجة المخلفات الزراعية وتوفير الأراضى فى المقدمة

القاهرة - سامية سيد - أوجبت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، على الجهات الإدارية المختصة اتخاذ إجراءات تحفيز معالجة المخلفات الزراعية ومنها تخصيص وتوفير الأراضى اللازمة الكافية لإدارة المخلفات الزراعية.

وعرف القانون رقم 202 لسنة 2020، "المخلفات الزراعية" بأنها تلك المخلفات الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة زراعية أو بستانية أو الحدائق أو الأشجار أو الناتجة عن أنشطة تربية الحيوانات أو الطيور.

وفي هذا الصدد جاءت المادة (38) لتقضى بأنه على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعـة اتخـاذ الإجـراءات اللازمة لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية، ومن بينها اتخاذ جميع التدابير نحو تخصيص وتوفير الأراضى اللازمة الكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما فى ذلك إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الجهة الإدارية يقصد بها الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات وهى المحافظة بنطاقها الإدارى أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة، وهى الوزارة المختصة بحسب الأحوال فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة.