شكرا لقرائتكم خبر عن 80 من أعضاء الكونغرس يحذرون بايدن من إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:
حذر 80 من أعضاء الكونغرس الأمريكي في رسالة، إدارة جو بايدن، من إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة “المنظمات الإرهابية”.
وقالوا المحذرون في رسالتهم إلى بايدن: إن”الحرس الثوري هو الداعم الرئيسي للجماعات الإرهابية في المنطقة، مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن”. مؤكدين أن “الحرس الثوري يواصل مشاركته النشطة في العمليات الإرهابية والأعمال المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.
وتتهم الرسالة الحرس الثوري بتعريض الديمقراطية والحرية حول العالم للخطر، فيما جرى توقيع الرسالة من قبل النائبين سكوت فرانكلين وإليزا ستيفانيك، وهما سياسيان جمهوريان من فلوريدا ونيويورك.
وأكد سكوت فرانكلين في تغريدة عبر “تويتر” أن الحرس الثوري الإيراني هو الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم اليوم، مضيفًا أنه وزملاؤه يحثون بلينكين بشدة على عدم إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الأمريكية تحت أي ظرف من الظروف.
كانت هذه تفاصيل خبر 80 من أعضاء الكونغرس يحذرون بايدن من إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.