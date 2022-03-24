شكرا لقرائتكم خبر عن جمهوريو الكونجرس يحذرون من إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عارض الجمهوريون في الكونجرس تحرك إدارة بايدن لإزالة الحرس الثوري الإیراني من قائمة المنظمات الإرهابية، وحذروا من عواقب ذلك على الولايات المتحدة وحلفائها.

وبحسب موقع «إيران إنترناشيونال»، بعد اجتماع سري بين الممثل الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، أعلن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين انسحبوا من الاجتماع، صراحة، معارضتهم إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال السيناتور الجمهوري جيم ريش، في بيان عقب الاجتماع: الاتفاق النووي الذي من شأنه أن يوفر لإيران ما بين 90 و130 مليار دولار في إطار تعليق العقوبات، ويقلل تلك المفروضة على أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في إيران، ويزيل الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، لا يتطابق مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

كما أشار السيناتور الديمقراطي، بن كاردان، إلى أن الحرس الثوري منظمة إرهابية ولا ينبغي حذفها من القائمة.

عشرات الجمهوريين

وقدّم العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، داريل عيسى، والعضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، تيد كروز، مشروع قانون إلى الكونجرس يحظر رفع العقوبات المفروضة على التعاون مع البرنامج النووي الإيراني.

من جانب آخر، أعرب العشرات من الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي خلال رسالة لوزير الخارجية، عن قلقهم من المحادثات النووية مع إيران، وتأثيرها على حلفاء الولايات المتحدة، واحتمال إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال سكوت فرانكلين، العضو الجمهوري في الكونجرس الأمريكي: الحرس الثوري الإيراني الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم. أنا وزملائي نحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على عدم إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، تحت أي ظرف من الظروف.

وأعرب وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي السابق لترامب روبرت أوبراين، والمدير السابق للاستخبارات الوطنية في الإدارة السابقة، جون راتكليف، في بيان مشترك، أن إزالة اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية «استسلام خطير» و«إنكار للحقيقة الأساسية بأن مهمة الحرس الثوري الرئيسية هي نشر الإرهاب».

كبح النووي

ديك دوربين، العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال لـ «إيران إنترناشيونال»، أراش علائي، الإثنين الماضي، إن «مقدمة» إحياء اتفاق 2015، خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، «سليمة لمنع إيران من أن تصبح قوة نووية».

كيري وبايدن

وقال السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي: «إن إحياء الاتفاق النووي الكارثي مع إيران هو مشروع عبثي لجون كيري وجو ‫بايدن‬، وهما يبذلان كل ما في وسعهما للتوصل إلى صفقة مع أكبر حكومة مؤيدة للإرهاب، متجاهلين المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة».