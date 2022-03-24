عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزارة الدفاع الروسية تعلن حصيلة عملياتها في أوكرانيا

الخميس 24 مارس 2022

الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، حصيلة عملياتها العسكرية في أوكرانيا، والتي بدأت منذ 24 فبراير الماضي.



وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تدمير 255 مسيرة أوكرانية و189 منظومة دفاع جوي و1564 دبابة وعربة و158 راجمة صواريخ منذ بداية العملية العسكرية.

وأشار البيان إلى أنه حصيلة العمليات العسكرية، الأربعاء، تمثلت في تدمير 86 منشأة عسكرية أوكرانية بينها 6 مواقع قيادة وراجمتا صواريخ و3 مستودعات ذخيرة.

من ناحية أخرى، شدد جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، على ضرورة مساعدة أوكرانيا عن طريق مدها بالأسلحة الفتاكة.

وأشار رئيس الوزراء الكندي في تصريحات، إلى أنه تم نشر مئات الجنود في لاتفيا دفاعًا عن أمن أوروبا.

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما أسمتهم "النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.

وأعلن بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها، ولكن من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير، مشددا على أن تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة.