ضبط "طبنجة" مع راكب قادم من إيطاليا بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، "طبنجة" مع راكب مصري قادم من إيطاليا، أخفاها بين طيات ملابسه في حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور منهم، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة إير كايرو، والقادمة من مالبنزا في دولة إيطاليا، اشتبه سيد فؤاد رئيس القسم بالجمارك فى راكب مصري الجنسية، وبالعرض على محمد حميدة مدير الإدارة قرر تكليف أحمد عبد الله مأمور الجمرك وعمرو شعبان مدير الحركة والمشرف على الصالة بتفتيش حقائب الراكب ، عثرا معه علي سلاح ناري "طبنجة" عيار ٩ مل مخبأة داخل الحقائب بين طيات الملابس.