جونسون: بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي

وقال جونسون عشية قمتي حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع المقرّرتين في بروكسل الخميس، إنّ «المملكة المتّحدة ستعمل مع حلفائها لزيادة الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا».
مشيراً إلى أن لندن ستقدّم بالإضافة إلى الصواريخ مساعدة للجيش الأوكراني بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (30 مليون يورو).
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