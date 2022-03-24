حطت الطائرة اير فورس وان التي تقل الرئيس الأمريكي جو بايدن في بروكسل بعيد الساعة 21.00 الأربعاء (20.00 بتوقيت جرينتش) وفق مشاهد بثتها شبكة «سي إن إن».
ويسعى بايدن الى تمتين وحدة الموقف الغربي في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، ويشارك الخميس في ثلاث قمم دولية لحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي قبل أن ينتقل إلى بولندا الجمعة والسبت.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يشارك في ثلاث قمم دولية محورها أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.