بايدن يشارك في ثلاث قمم دولية محورها أوكرانيا

حطت الطائرة اير فورس وان التي تقل الرئيس الأمريكي جو بايدن في بروكسل بعيد الساعة 21.00 الأربعاء (20.00 بتوقيت جرينتش) وفق مشاهد بثتها شبكة «سي إن إن».

ويسعى بايدن الى تمتين وحدة الموقف الغربي في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، ويشارك الخميس في ثلاث قمم دولية لحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي قبل أن ينتقل إلى بولندا الجمعة والسبت.