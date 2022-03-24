شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اغتياله ومرافقيه.. الرئيس اليمني يعزي في استشهاد قيادي عسكري كبير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور، برقية عزاء ومواساة في مقتل اللواء الركن ثابت مثنى ناجي جواس، قائد محور العند قائد اللواء 131 مشاه، الذي استشهد اليوم في عملية إرهابية حوثية رفقة عدد من مرافقيه.

وحسب بيان رئاسي، فقد ” أشاد رئيس الجمهورية في البرقية التي بعثها لأسرته وذويه وأقاربه وكافة آل ردفان، ومنتسبي المؤسسة العسكرية والوطن عامة بمناقب الشهيد جواس التي جسدها خلال مشوار حياته دفاعاً عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية ومواجهة المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً في مختلف الجبهات والمواقع والتي جسد من خلالها شجاعته وإخلاصه وتفانيه ودفاعه المستميت مع رفاقه الاحرار على الوطن من شرور العصابة الانقلابية”.

وقال: “إن مثل هذه الأعمال الإرهابية، لن تزيدنا إلا إصرارا على المضي قدما في استئصال شأفة الإرهاب بكل أوجهه واشكاله وتحقيق كامل الاهداف التي ضحى الشعب اليمني من اجلها واستعادة دولته وامنه واستقراره”.

وكان اللواء الركن ثابت مثنى ناجي جواس، قائد محور العند قائد اللواء 131 مشاه، قتل رفقة عدد من مرافقيه في تفجير مركبة مفخخة.