شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون: روسيا أطلقت 12 ألف صاروخ على كييف.. أوكرانيا دفعتها للتراجع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون، أن القوات الأوكرانية نجحت في دفع القوات الروسية للتراجع قليلا عن محيط العاصمة كييف.

وأضاف “البنتاغون، أن روسيا أطلقت 12 ألف صاروخ حتى الآن ولا تزال قواتها على بعد 20 كيلومترا من وسط العاصمة كييف.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن “تقييمنا أن روسيا ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا”، في إشارة إلى الأحداث والتطورات التي تشهدها أوكرانيا.

وأوضح قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن “الرئيس الأميركي جو بايدن سيحرص خلال اجتماعه مع قادة الناتو على استمرار صمود أوكرانيا”.

وأضاف سوليفان أن “قادة الناتو سيبحثون خلال قمتهم غداً خططاً عسكرية طويلة الأمد وبايدن سيناقش معهم موقف الصين من الحرب في أوكرانيا”، مضيفاً “من أبرز النقاط التي سنبحثها مع القادة الأوروبيين خفض الاعتماد على الغاز الروسي”.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي :“لم نر حتى الآن خطوات صينية لإرسال معدات عسكرية لمساندة روسيا في حربها على أوكرانيا، وسنواصل التنسيق مع شركائنا وحلفائنا بشأن احتمالات شن روسيا هجمات سيبرانية