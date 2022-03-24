شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تدين انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دانت فلسطين انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه وعناصرهم الإرهابية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته في طول الضفة الغربية وعرضها، بهدف تعميق عمليات أسرلة وتهويد القدس وفصلها تماماً عن محيطها وإلغاء الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة من جميع المناطق المصنفة (ج). وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن هذه الجرائم اليومية تتم بحماية جيش الاحتلال وبمشاركته ، بهدف السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية. وحملت الخارجية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إرهاب المستوطنين وعنف الاحتلال ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ونتائجه الخطيرة على ساحة الصراع.