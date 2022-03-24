الارشيف / اخبار العالم

تركيا: إنقاذ 35 مهاجرا قبالة سواحل موغلا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تركيا: إنقاذ 35 مهاجرا قبالة سواحل موغلا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفادت وكالة "الأناضول" بأن السلطات التركية أنقذت 35 مهاجرا قبالة سواحل ولاية موغلا، بعدما أجبرتهم قوات يونانية على العودة نحو المياه التركية.
وأشار خفر السواحل التركي، إلى أنه تلقى بلاغين عن وجود مهاجرين داخل قاربين مطاطيين قبالة سواحل بودروم، فتوجهت فرقه على الفور إلى الموقعين.

وأوضح خفر السواحل، أنه أنقذ 35 مهاجرا كانوا على متن القاربين أرغمتهم قوات يونانية على العودة إلى المياه التركية.


ونقلت فرق الإنقاذ المهاجرين إلى البر التركي، وأحالتهم إلى مديرية الهجرة في إزمير.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا