مصرع وإصابة 17 شخصاً بحوادث سير في العراق خلال يوم

وقالت المرور في بيان، إنه "وقع حادث انقلاب في مدينة بغداد من أعلى طريق الخط السريع (النهضة- وزارة المالية بسبب السرعة الشديدة وتعاطي المسكرات ونتيجة الحادث اضرار مادية جسيمة بالسياج الامني وتم تسجيل إصابة واحدة".وأضافت أنه "قع حادث انقلاب على طريق كركوك -بغداد (قضاء داقوق) بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة وخروجها عن المسار ومن ثم سقوطها من أعلى الجسر وتم تسجيل ثلاث وفيات".

وفي ذات السياق، قال البيان "وقع حادث اصطدام في محافظة صلاح الدين ناحية اشور بين مركبتين بسبب الاستدارة الخاطئة من المركبة الأولى وتم تسجيل ثلاث اصابات".

وتابع البيان "وقع حادث انقلاب في محافظة الديوانية (على الطريق الديوانية - قضاء السنية) بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة وانحرافها نحو الكتف الترابي وادى إلى انقلابها تم تسجيل ثلاث اصابات وحالتي وفاة"، مضيفا "وقع حادث اصطدام في محافظة ذي قار على الطريق السريع (البصرة -القادسية) قرب قاعدة الإمام علي(ع) الجوية بين مركبتين اسباب الحادث السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق احدى المركبات تم تسجيل اربع اصابات ووفاة واحدة".