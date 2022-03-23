شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: سنعمل كل ما بوسعنا لوقف الحرب في أوكرانيا دون الدخول فيها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يرغب بمواصلة الحوار مع الرئيس بوتين، مشيرا إلى أنه سيعمل كل ما بوسعه لوقف الحرب في أوكرانيا دون الدخول فيها.

ويرى ضابط فرنسي سابق أن «الروس يفتقرون إلى سياسة قيادة وسيطرة حقيقية»، مشيراً إلى «نقص في التنسيق بين القوات الجوية والبرية، وإلى ضعف دقّة الضربات الجوية».

وتشير مصادر في الاستخبارات الأمريكية، إلى أن الروس قد يكونون خسروا أكثر من 7 آلاف جندي خلال شهر، أي حصيلة ضحايا أكبر من تلك التي سجلتها الولايات المتحدة في صفوف جيشها خلال قتالها في العراق وفي أفغانستان.

ويقول مصدر أوروبي مقرب من حلف شمال الأطلسي لوكالة الصحافة الفرنسية: «كلما تقدّم الجيش الروسي، ازدادت عملياته عنفا، واستخدامه غير المتناسب للسلاح الجوي».

وكتب الخبير في شؤون الجيش الروسي مايكل كوفمان عبر «تويتر»: «قد يكون الفصل التالي من هذه الحرب أكثر قبحا لأنه من المحتمل أن تتحول إلى حرب استنزاف، ومن المحتمل أن تحاول روسيا التعويض عن الأداء الضعيف بمزيد من الدمار».