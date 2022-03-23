شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فرض الروبل للتعامل معهم.. الخارجية الروسية: نجهز قائمة عقوبات انتقامية ضد أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها تجهز قائمة عقوبات انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تقرر منذ اليوم، التعامل عبر العملة الروسية الوحيدة وهي الروبل الروسي، لقاء شحنات الغاز المصدرة إلى أوروبا.

وأوضح بوتين أن روسيا “قررت استخدام الروبل في المعاملات التجارية مع الدول غير الصديقة”.

وأضاف أن روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل لقاء شحنات الغاز إلى أوروبا، مؤكدا التزام موسكو “بعقود توريد إمدادات الغاز”.

كما قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن ما نشهده في أوكرانيا هو محاولة الغرب والولايات المتحدة إثبات وجوده على حساب روسيا واعتماد سياسة القطب الواحد.

واتهم لافروف، الغرب بتشجيع النظرة العنصرية القومية ، معلقا: “نجد هذا الأمر في تربية الأجيال الشابة”.