شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل صحفية روسية في قصف على العاصمة الأوكرانية «كييف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بمقتل صحفية روسية جراء قصف على العاصمة الأوكرانية “كييف”. ولم تكشف الوكالة عن هوية الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي تعمل لصالحها. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، حملت روسيا مسئولية مقتل صحفيين أمريكيين في أوكرانيا. وأدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس ، مقتل وإصابة صحفيين أمريكيين، واصفًا ذلك بأنه نموذج مروع آخر على أفعال الكرملين، على حد تعبيره، و ذلك بعد اتهام السلطات الأوكرانية روسيا بالتسبب في مقتله.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل صحفية روسية في قصف على العاصمة الأوكرانية «كييف» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.