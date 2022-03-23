ريبر أحمد يعلق على ترشيحه لمنصب الرئيس

بغداد - ياسين صفوان - تعهد مرشح التحالف الثلاثي لمنصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد، الأربعاء، بالعمل من اجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية.

وقال أحمد في تغريدة على "تويتر"، "تشرفت اليوم بنيل ثقة تحالف انقاذ الوطن بتسميتي مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية"، متعهداً بـ"العمل من اجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية عصرية تلبي تطلعات المواطنين".

وحدد التحالف الثلاثي، اليوم الأربعاء، مرشحيه لمنصبي رئاستي الجمهورية والوزراء وهما ريبر أحمد وجعفر الصدر، فيما أعلن عن تشكيل تحالف "إنقاذ وطن الأكثر عدداً في البرلمان".