انت الان تتابع خبر وفاة مادلين أولبرايت عن عمر 84 عاماً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - توفيت اليوم الأربعاء وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت عن عمر 84 عاماً، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".
وتم تأكيد وفاة أولبرايت، وهي أول سيدة تشغل منصب وزير الخارجية بالولايات المتحدة، في رسالة بريد إلكتروني لموظفي مجموعة "أولبرايت ستاونبريدج"، وهي شركة إستراتيجية عالمية أسستها الوزيرة الراحلة.
وكانت أولبرايت شخصية محورية في إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، حيث عملت أولا كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قبل أن تشغل أكبر منصب دبلوماسي في البلاد في فترة ولايته الثانية.
وكانت أولبرايت شخصية محورية في إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، حيث عملت أولا كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قبل أن تشغل أكبر منصب دبلوماسي في البلاد في فترة ولايته الثانية.