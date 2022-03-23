وفاة مادلين أولبرايت عن عمر 84 عاماً

وتم تأكيد وفاة أولبرايت، وهي أول سيدة تشغل منصب وزير الخارجية بالولايات المتحدة، في رسالة بريد إلكتروني لموظفي مجموعة "أولبرايت ستاونبريدج"، وهي شركة إستراتيجية عالمية أسستها الوزيرة الراحلة.

وكانت أولبرايت شخصية محورية في إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، حيث عملت أولا كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قبل أن تشغل أكبر منصب دبلوماسي في البلاد في فترة ولايته الثانية.

