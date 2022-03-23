أمريكا: بيلاروس قد تنضم قريبا للحرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين ومن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن الولايات المتحدة والحلف يعتقدان أن بيلاروس قد تنضم قريبا إلى روسيا في الحرب ضد أوكرانيا. وقال مسؤول عسكري في الناتو إنه «من المحتمل» بشكل متزايد أن تدخل بيلاروس الصراع. وذكر مسؤول كبير في استخبارات الحلف بشكل منفصل إن الحكومة البيلاروسية «تهيئ الأجواء لتبرير هجوم بيلاروسي على أوكرانيا».

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