شكرا لقرائتكم خبر زيلينسكي للطيارين الروس: ستحاسبون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الطيارين المقاتلين الروس الذين يقومون بطلعات جوية في بلاده من أنهم سيواجهون العدالة.

وقال أمس «ستحاسبون بطريقة أو بأخرى.. اليوم أوغدا، لا يهم كثيرا. الشيء المهم هو أنه أمر لا مفر منه».

وكمثال على ذلك، ذكر طائرة مقاتلة روسية أسقطتها القوات الأوكرانية فوق مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأكد الرئيس الأوكراني «وهذا سيحدث لأي شخص يقتل شعبنا، الشعب المسالم في بلدنا المسالم».