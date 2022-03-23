المستشار الألماني: يجب أن تصمت الأسلحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب المستشار الألماني أولاف شولتس بوقف فوري للحرب في أوكرانيا، وقال خلال مناقشة عامة في البرلمان الألماني «يجب أن تصمت الأسلحة - وفورا». وذكر شولتس أنه يناقش مع الرئيس الأوكراني الخطوات التالية، كما أجرى محادثات ع الرئيس الروسي، وقال «بوتين بحاجة إلى سماع الحقيقة، وهي أن الحرب لا تدمر أوكرانيا فقط. بل تدمر بوتين ومستقبل روسيا».



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