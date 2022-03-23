هل تتحول تايوان إلى أوكرانيا جديدة؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها بكل قوة نحو تحجيم الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، وتحميل موسكو أكبر قدر ممكن من الخسائر الاقتصادية، وعيناها على ما يبدو على الصين لإثنائها عن تكرار التجربة نفسها مع تايوان.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أنه بناء على ما أوردته وسائل الإعلام الصينية الرسمية، يبدو أن الرئيس شي جين بينج ركز على مسألة تايوان أكثر من الغزو الروسي لأوكرانيا عندما تحدث مع نظيره الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي.

وتضيف إنه إذا كان «شي» يخشى دعم الولايات المتحدة لما يسميه قوى «استقلال تايوان»، فإن العديد من المحللين الأمريكيين يشعرون بالقلق من عكس ذلك، وهو أن الصين قد يلهمها الهجوم الروسي للسعي إلى الاستيلاء على تايوان. وعلى أقل تقدير، يجب على الولايات المتحدة أن تستخلص بعض الدروس المهمة من الأزمة في أوروبا حول كيفية الاستعداد لهذا الاحتمال.

من الناحية النظرية، ينبغي أن تدفع الصعوبات التي يواجهها فلاديمير بوتين في أوكرانيا القادة الصينيين إلى وقفة. فقد عانى الجيش الروسي من سلسلة من الإخفاقات التكتيكية على أراض أكثر ودية مما قد يواجهه القادة الصينيون إذا قادوا هجوما برمائيا على تايوان. وفرضت الدول الغربية تكاليف اقتصادية باهظة على روسيا بسرعة مذهلة. وحتى الأسلحة المحدودة التي قدمتها دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لأوكرانيا أثبتت أنها فتاكة. وفي تايوان، قد تضطر الصين إلى مواجهة جيش أمريكي مجرب قتاليا ومتقدم تكنولوجيا بشكل مباشر.

وتقول بلومبيرج «إنه من ناحية أخرى، تصاعدت قعقعة السيوف الصينية بشكل كبير في عهد «شي». وإذا بدأت الصين في دفع ثمن دعمها لروسيا، أو شكك المنتقدون الداخليون في تعامل شي مع الوضع، فيمكنه بسهولة السعي إلى حشد الدعم من خلال تحويل التركيز إلى تايوان، وترى أن الالتزام العلني بالتدخل الأمريكي لا يزال غير حكيم».

وتضيف «إن التخلي عن الغموض الاستراتيجي الذي ميز سياسة واشنطن تجاه تايوان لعقود من شأنه أن يستفز الصين بلا داع ويمكن أن يشجع القادة التايوانيين على تحمل مخاطر لا مبرر لها.

ومع ذلك، ينبغي للأزمة الأوكرانية أن تحفز العمل على جبهات أخرى. على سبيل المثال، استفاد الجيش الأوكراني بشكل كبير من تكثيف التدريب بعد استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم عام 2014، ويجب على الولايات المتحدة توسيع تدريبها الخاص للقوات التايوانية، مع تسريع تسليم أسلحة مضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوي على غرار تلك التي أطلقها الجنود الأوكرانيون بفعالية كبيرة.

وينبغي لها أن تساعد تايوان على تقوية دفاعاتها الالكترونية، وربما حتى البحث عن التهديدات المباشرة على الشبكات التايوانية.

وينبغي أن توفر المزيد من الصواريخ المضادة للسفن والألغام البحرية والطائرات بدون طيار التي ستكون مطلوبة للدفاع ضد محاولة صينية للغزو».

وترى بلومبيرج أنه يتعين على قادة تايوان من جانبهم أن يبدؤوا مناقشة جادة بشأن زيادة متطلبات الخدمة الوطنية هناك من أربعة أشهر إلى سنة أو أكثر، كما هو الحال في دول مثل سنغافورة وإسرائيل.

ويلزم أيضا التعجيل بعملية تعزيز عناصر الاحتياط التايوانية البائسة. ومثل الأوكرانيين، سيكون لدى التايوانيين فرصة أفضل لجذب المساعدة الخارجية إذا أظهروا أنهم مستعدون للقتال من أجل حريتهم.

وتختتم بلومبرج تقريرها بأن النجاح الحقيقي لن يقاس في نهاية المطاف بما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على الفوز في حرب بشأن تايوان، ولكن بما إذا كان بإمكانها منع ذلك.