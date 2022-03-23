شكرا لقرائتكم خبر لبنان: سنتوقف عن تصدير الأذى لدول الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي منع تصدير الأذى والتعرض اللفظي والفعلي لدول الخليج.

وقال في تغريدة على تويتر «لا يسعني، إلا أن أكرر التأكيد على وقوفي صامدا، أمنع كل محاولات تصدير الأذى إلى الأشقاء وكل تعرض لفظي أو فعلي لأي من دول الخليج العربي، دول الخير والبركة» مضيفا «يبقى لبنان دائما بلد الوفاء».

وأضاف «لم يكن لدي أدنى شك أن قلب مملكة الخير مع لبنان، وأن الشعب اللبناني في ضمير قادتها».

وأعرب وزير الداخلية عن ثقته «بأن السعودية ستكون كما دائما إلى جانب لبنان العربي المتمسك بالشرعية العربية التي تضمن الأمن والأمان والاستقرار لكل الدول العربية».

يذكر أن وزير الخارجية الكويتي قام في يناير الماضي بزيارة رسمية إلى لبنان استمرت يومين، وأعلن أن زيارته إلى لبنان ذات صفة عربية وضمن الجهود الدولية المختلفة كإجراءات لإعادة بناء الثقة مع لبنان، وحمل ثلاث رسائل للمسؤولين اللبنانيين تتعلق بالتضامن مع الشعب اللبناني ودعوة لبنان لعدم التدخل بشؤون الدول العربية وإيفاء لبنان بالتزاماته الدولية.

ورحبت السعودية ببيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي جدد فيه التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وجدد ميقاتي التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والتزام العمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته.