تونسي يفقد زوجته وطفليه بسبب تعنت إيطاليا

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وفارق أفراد العائلة الحياة بينما كانوا يسعون للالتحاق بوالد الطفلين في إيطاليا ومحاولة إيجاد حل قانوني والاستقرار هناك بعد عدة محاولات للم الشمل رفضتها الإدارة الإيطالية.
وقال النائب في البرلمان التونسي المجمد والممثل للجالية التونسية في إيطاليا، مجدي كرباعي «إن جثة المرأة عثر عليها مع أحد أبنائها البالغ من العمر 15 عاما بينما لا يزال الابن الأكبر (17 عاما) في عداد المفقودين».
وأضاف كرباعي المطلع على حركة الهجرة بين تونس وإيطاليا: «لا تدرك السلطات الإيطالية حجم اليأس الذي يمكن أن يدفع مهاجرين إلى أن يخاطروا بحياتهم في البحر بسبب تعقيدات قانون لم الشمل العائلي».
وتنحدر العائلة من منطقة الشراردة التابعة لولاية القيروان.
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