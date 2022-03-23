شكرا لقرائتكم خبر السيسي: مخزون القمح يكفينا 4 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أن مخزون القمح يكفي مصر لمدة 4 أشهر، مضيفا أن المشروع القومي لصوامع القمح ساهم في دعم المخزون لمدد أطول.

ودعا الرئيس المصريين إلى الحفاظ على بلدهم، وقال خلال حفل تكريم المرأة والأم المثالية، إنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لكانت الظروف العالمية الصعبة أثرت على مصر، مؤكدا أن «هذا البلد كان على حافة الهاوية لولا عناية الله».

وأضاف «اللي عايز يشكرني يخلي باله من مصر، أتكلم والله يعلم ما نفسي أننا نريد الحفاظ على الوطن وحياة الـ100 مليون مواطن ويبقوا في أمان وسلام في ظل الحالة الموجودة في العالم».

ولفت إلى أن المرأة مدعوة أكثر من أي وقت مضى لتساهم بشكل جاد وبناء في مرحلتنا المقبلة في جمهوريتنا الجديدة التي تشهد العديد من المشروعات العملاقة في تاريخنا الحديث والتي تستهدف الاستثمار في الإنسان.

وتابع «حالة النجاح التي تحققت خلال السنوات الماضية وأثناء قسوة الإرهاب والتضحيات التي قدمت، هناك آباء يتألمون، لكن تبقى الأم الجناح الرحيم التي تألمت أكثر وأسمع منهم كثيرا».