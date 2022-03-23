التحالف يحبط عدوانا حوثيا وينقذ الملاحة العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير زورقين مفخخين وإحباط اعتداء عدائي وشيك جنوب البحر الأحمر، مؤكدا أن محاولة إطلاق الزورقين المفخخين جرى الإعداد لها من محافظة الحديدة، وأن الزورقين المفخخين تم إعدادهما لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة في باب المندب.

وأكد أن ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي، لافتا أن إحباط الاعتداء الإرهابي أسهم في إنقاذ الملاحة العالمية.

وفي السياق، كشف تقرير حقوقي، عن أن ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا دمرت 27541 منشأة مدنية في 14 محافظة خلال الفترة من 30 يونيو 2018م وحتى 30 ديسمبر2021م.

وأشار التقرير إلى أن التدمير طال ممتلكات عامة وخاصة، شملت مرافق تعليمية وصحية وخدمية ومقرات حكومية، ومشاريع ومنشآت حيوية، ومعالم أثرية وسياحية، ودور عبادة، والطرق والجسور، ومنازل ومجمعات سكنية، ومقرات الأحزاب والهيئات والمنظمات المحلية والدولية، والمصانع والشركات الاستثمارية والمحلات التجارية، والمزارع وآبار المياه.

وأكد أن معظم القصف العشوائي والهجمات العشوائية التي تشنها ميليشيات الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة استهدفت أحياء سكنية مكتظة بالسكان وأسواق شعبية ومحلات تجارية. ولفت إلى أن الأعيان المدنية في محافظتي تعز ومأرب كانت الأكثر تضررا جراء القصف العشوائي لميليشيات الحوثي.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف فيما يتعلق بجرائم استهداف الأعيان المدنية وتقديم مرتكبيها للعدالة، وتشكيل لجنة حصر لحجم الأضرار والخسائر التي لحقت الأعيان المدنية وخاصة (الممتلكات الخاصة.

وأقدمت جماعة الحوثي على حجز منازل وممتلكات قيادات حزبية وسياسية، تمهيدا للتصرف فيها بعد سنوات من احتلالها من قبل مسلحيها في عدد من المدن الواقعة تحت قبضة الجماعة.

وباشر هلال الصوفي المعين من الحوثيين محافظا لحجة الحملة، برفقة الحارس القضائي ماجد الأهد، داعيا من سماهم «المتورطين في الخيانة، للاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى الصف الوطني ما لم سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة».

على صعيد آخر، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس، غروندبرغ، أمس، الأطراف اليمنية لاتخاذ إجراءات فورية للوصول إلى هُدنة باليمن «على وجه السرعة» بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال في بيان نشره على تويتر «مع اقتراب شهر رمضان، وتدهور الظروف الإنسانية في اليمن، أدعو الأطراف المتحاربة إلى الحد من العنف».

وشدد على «اتخاذ خطوات فورية، لتخفيف المعاناة بما يشمل تخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع الأساسية، بما في ذلك الوقود»، داعيا «الأطراف المتحاربة إلى المشاركة بشكل بناء وبحسن نية في الجهود الجارية للتوصل إلى هدنة على وجه السرعة».

مشاهدات يمنية:







مصرع العشرات من ميليشيات الحوثي الإرهابية بينهم قيادات في مواجهات مع الجيش جنوب مأرب.



انهيار متواصل للعملة المحلية بمناطق سيطرة الحوثي أمام العملات الأخرى.



العثور على الصحفي اليمني فوار الوافي مقتولا داخل سيارته بمدينة تعز.



القضاء الحوثي يغلق مستشفى أزال بصنعاء.



منشآت دمرها الحوثي خلال عامين ونصف: