شكرا لقرائتكم خبر 595 يستفيدون من العفو الأميري الكويتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المحامي العام ورئيس لجنة العفو الأميري الكويتي المستشار محمد الدعيج عن أن كشوف العفو الأميري التي تم رفعها إلى مجلس الوزراء وتم اعتمادها تضمنت أسماء 595 محكوما.

وذكر الدعيج، في تصريحات خاصة لصحيفة «الأنباء» الكويتية أمس، أن المشمولين بالعفو سيتم الإفراج عنهم فورا بعد أن يصدر المرسوم.

وبالنسبة لتطبيق السوار الالكتروني، نقلت الصحيفة عنه القول إن هناك حالات استفادت منه سابقا وخرجت لتقضي عقوبة منزلية وهي حاليا تحت الرقابة، وبالتالي سيتم الاستفادة منه أيضا بشكل أكبر بعد أن يصدر العفو.

وتوقع أن يستفيد عشرات المحكومين من تطبيق هذا النظام خلال الفترة المقبلة، شرط أن يكون ذلك في قضايا بسيطة.