595 يستفيدون من العفو الأميري الكويتي

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وذكر الدعيج، في تصريحات خاصة لصحيفة «الأنباء» الكويتية أمس، أن المشمولين بالعفو سيتم الإفراج عنهم فورا بعد أن يصدر المرسوم.
وبالنسبة لتطبيق السوار الالكتروني، نقلت الصحيفة عنه القول إن هناك حالات استفادت منه سابقا وخرجت لتقضي عقوبة منزلية وهي حاليا تحت الرقابة، وبالتالي سيتم الاستفادة منه أيضا بشكل أكبر بعد أن يصدر العفو.
وتوقع أن يستفيد عشرات المحكومين من تطبيق هذا النظام خلال الفترة المقبلة، شرط أن يكون ذلك في قضايا بسيطة.
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