وفاة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية مساء اليوم الأربعاء عن وفاة وزير الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت عن عمر 84 عاماً، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.

وتعد مادلين أولبرايت هي أول سيدة تتولى حقيبة وزارة الخارجية الأمريكية.

وأصدرت أسرة الراحلة بياناً عبر تويتر قالت فيه إن أولبرايت توفيت اليوم عن 84 عاما متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.

وولدت مادلين كوربل أولبرايت فى 15 مايو 1937، واسمها مارى آنا كوربولوفا، وتنتمى إلى الحزب الديمقراطى.

كما كانت أول امرأة تتسلم منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية بعد أن سماها الرئيس بيل كلينتون فى 5 ديسمبر 1996 لهذا المنصب لتكون وزير خارجية فترته الرئاسية الثانية، وتسلمت المنصب فى 23 يناير 1997 لتصبح وزير الخارجية الرابع والستين للولايات المتحدة، وظلت فى منصبها حتى 20 يناير 2001.