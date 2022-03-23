شكرا لقرائتكم خبر عن وفد لجنة مشروعات النواب يسلم رخص توفيق الأوضاع لأصحاب المشروعات الصغيرة بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، رخص توفيق الأوضاع لاصحاب المشروعات الصغيرة بمحافظة الغربيه، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بعد الانتهاء من توفيق أوضاعهم طبقا للقانون 152 لسنه 2020 والخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال زيارة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، لمحافظة الغربية ضمن جولة اللجنة لعدد من المحافظات وزيارة المناطق الصناعية ولقاء اصحاب المشروعات والاستماع الي مشكلاتهم وحلها.

كما كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهداءهم درع المحافظة، تكريما لدور اللجنة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه هذا القطاع عبر التشريعات والقوانين، حيث تم تكريم د.مني عبدالله عضو اللجنة، سيد سلطان عضو اللجنة، غادة الضبع، رحاب موسي، طارق السيد، أعضاء اللجنة .