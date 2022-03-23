شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آية مدني: تقدمنا بتعديلات تشريعية لدعم المرأة في الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البرلمان سيقوم وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد إصلاح تشريعي لدعم المرأة ورفع الوعي لديها في كافة المجالات وإتاحه فرصة التدريب والتعلم.

وأضافت مدني، إنه في نطاق دعم المرأة بلجنة الشباب والرياضة بالمجلس، فإنها سبق وأن تقدمت بمشروع تعديلات قانون الرياضية وتضمنت التعديلات الجديدة دعم المرأة من خلال تخصيص نسبة لها في مجالس الإدارة، حتى تصل إلى تمثيل مشابه لما وصلت إليه في مجالس إدارات البنوك والشركات والتي وصلت نسبتها إلى 16%، وتطمح الدولة إلى أن ترتفع النسبة إلى 30%، وفقًا لما صرحت به الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وأشارت إلى أن الدولة متجه بقوة لدعم المرأة في كافة المجالات، وأن القادم سيكون أفضل، موجهه الشكر للرئيس السيسي على إنسانيته التي يتحلى بها في كل لقاءاته مع الأمهات خاصة كبار السن وتوجهه بنفسه لمساعدتهم على الصعود على منصات التكريم وجبره لخواطر المرأة.