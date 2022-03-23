شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: حديث الرئيس السيسى اليوم يعبر عن إحساس المواطن البسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، إن المرأة المصرية في ظل توجيهات القيادة السياسية أصبحت على منصة القضاء، الأمر الذى لم يكن معتاداً في السابق، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم تعكس اهتمام الدولة بقضايا تمكين المرأة وحماية حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ووجه العديد من الرسائل خلال احتفالية "تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022".

وأضاف "القصاص"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن ضمان سرية المعلومات فيما يتعلق بجرائم العنف والتحرش من القرارات التي تسعى إلى تمكين المرأة اجتماعياً وحمايتها من كل أنواع العنف، لافتاً إلى أن الرئيس السيسى أكد على أهمية أن يقوم المجتمع بدوره في ذلك.

ولفت الكاتب الصحفى أكرم القصاص، إلى أن الجميع يتابع جهود الدولة المصرية في الارتقاء بمستوى المرأة المصرية التي تعد المحور الرئيسى في الأسرة المصرية، لافتاً إلى أن حديث الرئيس السيسى، اليوم يعبر عن إحساس المواطن البسيط، مشيراً إلى أن هناك تغيرات جذرية في حياة المواطنين للأفضل بفضل الجهود التي بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية، ومهما واجهتنا من تحديات وعقبات قادرون على تجاوز ذلك بتضافر الجهود كما أكد الرئيس اليوم.

وشدد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، على أن برنامج الإصلاح الاقتصاد ساعد الدولة على مواجهة الأزمات التي شهدتها الفترة الماضية، وتابع: "لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى كنا سنواجه التضخم بما يماثل 5 أضعاف نسبته الحالية".