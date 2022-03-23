شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: سيارات متنقلة لتوعية أصحاب الأنشطة بقانون المشروعات الصغيرة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب المصرية، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 فرصة لا تتكرر أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتقنين أوضاعهم.

وتابع صقر، خلال اجتماع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى مع وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب: "هناك توجيهات رئاسية بضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي عبر التسهيلات والمنح والحوافز التي أقرها قانون رقم 152 لسنة 2020، معلنا أنه خلال الأيام القادم ستجوب سيارات متنقلة من مصلحة الضرائب الأماكن التي بها مشروعات وأنشطة غير رسمية لتوعيتها بأحكام القانون، وما يتضمنه من معاملة ضريبية مبسطة وحوافز ضريبية وغير ضريبية وأهم ما تضمنه بعدم المحاسبة عن الفترة السابقة من أعمال وايرادات بمعنى (عفا الله عما سلف) وكذلك لتقنين وضعها وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.

ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، سيد سلطان عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد وهالة أبو السعد وكيلة اللجنة، ومصطفى المختار أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية.