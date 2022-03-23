بوتين: روسيا ستبيع بالروبل الغاز إلى «بلدان غير صديقة»

23 مارس , 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء)، إن روسيا ستبدأ بيع الغاز إلى «بلدان غير صديقة» بالروبل، بعد أن أدى تجميد للأصول الروسية فرضته دول أجنبية إلى تدمير الثقة، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.
وأضاف بوتين أن التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع، وأن الحكومة والبنك المركزي أمامهما أسبوع للتوصل إلى حل بشأن كيفية نقل هذه العمليات إلى العملة الروسية، وتابع أن روسيا سوف تستمر في توريد الغاز، ولكنها سوف تغير عملة الدفع فقط.
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