بايدن: احتمال شن روسيا هجوماً كيميائياً على أوكرانيا هو «تهديد حقيقي»

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم (الأربعاء) من أن احتمال شن روسيا هجوماً كيميائياً على أوكرانيا هو «تهديد حقيقي»، قبل مغادرته إلى أوروبا حيث سيشارك في لقاءات على مستوى القادة حول أوكرانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بايدن للصحافيين خلال مغادرته البيت الأبيض قبل سفره إلى بروكسل، عند سؤاله عن احتمال شن روسيا هجوماً كيميائياً على أوكرانيا، «أعتقد أنه تهديد حقيقي».
واعتبر الرئيس الأميركي الإثنين أنّه من «الواضح» بالنسبة إليه أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين يفكّر باستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا، محذّراً موسكو من «عواقب وخيمة» إذا ما أقدمت على مثل هكذا خطوة.
وقال بايدن إنّ بوتين «محشور في الزاوية»، مذكّراً بأنّ موسكو اتّهمت في الآونة الأخيرة واشنطن بحيازة أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوروبا، مشدّداً على أنّه «ببساطة هذا ليس صحيحاً. أنا أضمن لكم ذلك».
وأضاف أنّ الروس «يؤكّدون أيضاً أنّ أوكرانيا تمتلك أسلحة بيولوجية وكيميائية في أوكرانيا. هذه علامة واضحة على أنّه (بوتين) يفكّر باستخدام كلا هذين النوعين من الأسلحة».
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